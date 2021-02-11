شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسواق العثيم ترتفع 16.3% بالربع الرابع لزيادة الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 16.3% خلال الربع الرابع المنتهي فس 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 165.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 142.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 183.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 164.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى وتحسن هامش الربح بسبب زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى وخاصة حوافز تحقيق الأهداف البيعية السنوية من الموردين والتي يتم حسابها وتسجيلها في نهاية السنة المالية.

وفي المُقابل، انخفضت المبيعات بنسبة 2.56% بسبب تراجع إقبال العملاء على الشراء بعد رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من يوليو 2020، وتحويل التعليم في المدارس إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا والتي استمر تأثيرها حتى الربع الرابع من السنة.

وانخفضت المبيعات إلى 2.044 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.098 مليار ريال خلال الربع المقابل من العام 2019.

ومن جانب آخر، تتضمن العمليات غير المستمرة ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 451 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 344.7 مليون ريال في 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 285.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 202.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2019.