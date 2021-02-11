شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودي الاستثمار السنوية ترتفع 272% لانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحه بنسبة 272.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 980 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 239 مليون ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مباني، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2.3 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 2.3 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 714.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 308.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.