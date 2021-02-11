شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يقلص من خسائره – تحليل – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سيسكو (CISCO) انخفاضاً في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 45.87، ولكنه استطاع أن يرتد من هذا السعر ليقلص الكثير من تلك الخسائر، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -2.60% بما يعادل -1.26 نقطة ليستقر على سعر 47.24 دولار، وذلك بعد تأثره من استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري 48.25، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، امام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 45.55، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 48.25 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه