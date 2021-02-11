شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يصعد على استحياء – تحليل – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر على سعر 62.32 دولار، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 61.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 65.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد