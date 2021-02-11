شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.90% بما يعادل 2.42 نقطة ليستقر على سعر 271.87 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 263.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 286.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد