شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يرتفع بصعوبة – تحليل – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 11.87 نقطة ليستقر على سعر 2,095.38 دولار، ولكن ما قلل من مكاسب السهم الأخيرة بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 2,055.77، ليستهدف مستوى المقاومة 2,185.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد