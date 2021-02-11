شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 59.45، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 69.24 إلى 43.61)، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.08 نقطة ليستقر على سعر 58.86 دولار، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 59.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 63.25 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد