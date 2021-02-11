البلاتين عند ذروة أكثر من 6 سنوات مع رهان السوق على تعافي قطاع السيارات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت أسعار البلاتين اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، مواصلة صعودا قويا بفضل آمال بالسوق في أن يدعم تعاف اقتصادي الطلب من قطاع السيارات.

فقد صعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1257.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2015.

كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2361.04 دولار للأوقية، ليكون غير بعيد عن ذروة نحو ثلاثة أسابيع التي سجلها أمس الأربعاء.

ويستخدم مصنعو السيارات المعدنين في المحولات الحفازة لتنقية أبخرة العادم.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى ستون إكس "تنظر السوق إلى ما بعد الجائحة، إلى التعافي في قطاع السيارات، والذي سيحدث في نهاية المطاف".

أما الذهب فقد انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1841.28 دولار للأوقية. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1842.90 دولار.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.13 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار".

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.