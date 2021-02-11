بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر 5.6 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر5 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5695 نقطة بنسبة هبوط بلغت 10ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 04ر341 مليون سهم تمت عبر 11351 صفقة نقدية بقيمة 8ر45 مليون دينار كويتي (نحو 14ر151 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 87ر0 نقطة ليبلغ مستوى 56ر4682 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر273 مليون سهم تمت عبر 7744 صفقة نقدية بقيمة 19ر19 مليون دينار (نحو 3ر63 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 77ر6210 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر67 مليون سهم تمت عبر 3607 صفقات بقيمة 6ر26 مليون دينار (نحو 78ر87 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 44ر4851 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر187 مليون سهم تمت عبر 4925 صفقة نقدية بقيمة 8ر14 مليون دينار (نحو 84ر48 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (آبار) و(م الأعمال) و(امتيازات) و(خليج ت) أما شركات (وطني) و(خليج ب) و(بيتك) و(برقان) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الأنظمة) و(منشآت) و(يوباك) و(كميفك) الأكثر انخفاضا.