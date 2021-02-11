شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 61.12 دولار لبرنت و58.34 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 61.12 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 35 سنتا أو ما يوازي 0.6%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.34 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 34 سنتا أو ما يوازي0.6%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، تراجعا متخلية عن بعض من المكاسب القوية التي حققتها في الآونة الأخيرة، جراء توقعات لتعاف اقتصادي أبطأ وتكهنات بأن قوة السوق قد تغري منتجين مثل السعودية لتقليل خفض الإنتاج وفقا لرويترز.

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضي وهبطت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى حوالي 474.1 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 4.8 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 487 ألف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 790 ألف برميل وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 102 ألف برميل يوميا.