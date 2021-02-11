شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 11 -2- 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم الخميس 11 فبراير 2021 بعد استقرار سعر المعدن الأصفر عند 802 جنيه للجرام، من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، مع ارتفاع طفيف فى سعر المعدن عالميا وهو ما يمكن أن تظهر آثاره خلال الساعات القليلة القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 916.5 جنيه.

عيار 21 سجل 802 جنيه.

عيار 18 سجل 687.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6416 جنيها.

أونصة الذهب 1840 دولار.



الدولار سجل استقرارا ملحوظا، بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار مجلس الاحتياطي الفدرالي لموقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي، لكن العملة الأميركية عوضت بعض خسائرها مع فتح الأسواق الأوروبية.

وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة سجل صفرا الشهر الماضي، مقابل توقعات السوق لتضخم عند 0.2%.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه بينما يتوقع أن تعزز تأثيرات فترة الأساس والطلب المكبوت التضخم حين يُعاد فتح الاقتصاد بالكامل، فإن ذلك من المرجح أن يكون مؤقتا، مشيرا إلى انخفاض أكبر للأسعار واستقرارها على مدى ثلاثة عقود.

كما أكد باول أن إطار السياسة الجديد للبنك المركزي قد يستوعب تضخما سنويا فوق 2% لبعض الوقت قبل زيادة أسعار الفائدة، مما عزز توقعات السوق بعودة ضعيفة للدولار، وهنا علاقة وثيقة بين الذهب والدولار، فكلما ارتفع الدولار هبط الذهب، وكافة التغيرات التى تشهدها العملة الأمريكية تؤثر على حركة الذهب.