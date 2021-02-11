شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التخطيط بمحافظة المنيا لمتابعة معدلات الإنجاز بقرى "حياة كريمة" لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- لليوم الثاني على التوالي- برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية زيارته الميدانية إلى محافظة المنيا، وذلك بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

وشملت جولة وفد وزارة التخطيط لمحافظ المنيا اليوم؛ زيارة قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة والتي يبلغ عدد سكانها 9.3 ألف نسمة.

وأشار الدكتور جميل حلمي إلى عدد التدخلات بقرية أولاد الشيخ والتي تصل إلى 17 تدخل؛ تشمل 3 مدارس بعدد 65 فصل دراسي، بالإضافة إلى رفع كفاءة 67 منزل، ووحدة صحية بالقرية، فضلًا عن زيادة قدرة المحولات 400 ك.ف.أ، ورصف طرق بطول 1.3 كم، وشبكات مياه 3كم، موضحًا أن استثمارات المشوعات المنتهية بلغت نحو 54.1 مليون.

وكان وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قام أمس بزيارة قرى الشيخ عبادة، وجزيرة شيبا، والأمل بمحافظة المنيا، حيث تبلغ عدد التدخلات بقرية الشيخ عبادة 16 تدخل، وتبلغ تكلفة المشروعات المنتهية بالقرية نحو 28 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى نحو 80 مليون جنيه، كما تبلغ عدد التدخلات بقرية جزيرة شيبا 15 تدخل بتكلفة كلية نحو 77 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه نتج عن التدخلات التي تم الانتهاء منها بمحافظة المنيا مشروعين صرف صحي، و 3 مدارس تتضمن 53 فصل دراسي، وعدد 1112 عمود إنارة، و 8.7 كم شبكات مياه، بالإضافة إلى رصف طرق بلغت 4.6 كم، و 2 مركز شباب، وعدد 4 وحدة صحية، ورفع كفاءة 333 منزل، فضلًا عن محو أمية 53 شخص، والوصول إلى عدد 2964 مستفيد من قروض المشروعات الصغيرة، وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أنه من المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى) في المتوسط بمعدل ٢٦ نقطة مئوية.