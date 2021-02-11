هيئة السلوك المالى ببريطانيا: أكثر من 40% من البريطانيين يعانون من مشاكل مالية

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا اليوم الخميس، إن أكثر من 40 بالمئة من البريطانيين يعانون من صعوبات مالية أو من اعتلال صحتهم بما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي بفعل جائحة كوفيد-19.

وقالت الهيئة في تقريرها عن مسح دوري إن 27.7 مليون من البالغين حاليا يعانون إما من انخفاض القدرة المالية أو الضعف الصحي أو أي ظروف سلبية أخرى ارتفاعا من 24 مليونا في فبراير 2020 وذلك قبل شهر من بدء العزل العام الأول الذي فرضته الحكومة لمكافحة الجائحة.

وأضافت أنها تواصلت في المسح مع 16 ألف شخص في الفترة من أغسطس آب 2019 إلى فبراير 2020 وأجرت مسحا آخر شمل 22 ألفا في أكتوبر من العام الماضي.

وتابعت أن من المتوقع أن يعاني أكثر من 13 مليونا لتلبية احتياجاتهم وأن كثيرين يقولون إنهم يتوقعون زيادة ديونهم وتقليص إنفاقهم على الضروريات أو قد يلجأون للاستعانة ببنوك الطعام.

وفي إطار مساعي تخفيف المصاعب المالية التي رافقت كوفيد-19 وتسببت في أسوأ ركود اقتصادي خلال 300 عام طلبت الحكومة من البنوك إتاحة تيسيرات في السداد لأشهر عديدة في القروض العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الائتمان.