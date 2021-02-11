شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألمانى للسياحة DRV ينتقد قرار مد الإغلاق.. ويؤكد: عواقب وخيمة على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد نوربرت فيبج، رئيس الاتحاد الألمانى للسياحة DRV، قرار الحكومة الفيدرالية بتمديد إجراءات الإغلاق الحالية حتى 7 مارس المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا، محذرا من العواقب الوخيمة للقرارات المتتالية بشأن سياسة الإغلاق.

وأكد نوربرت فيبج، بأن وضع وكالات السفر ومنظمي الرحلات والعديد من مقدمي الخدمات الآخرين في مجال السياحة مدمر بالفعل بعد إغلاق لمدة عام وأن السياسيون لا يُظهرون أي آفاق مستقبلية لهذه الصناعة بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية dpa.

وقال رئيس الاتحاد إن "الناس في صناعة السفر يحتاجون إلى منظور واضح بشكل ملح، لقد اضطر الكثيرون بالفعل إلى تصفية وغلق أعمالهم أو هم على وشك الإفلاس، ويجب على أي شخص يرسل بقراراته فروعا كاملة من الاقتصاد إلى الهاوية تقديم مفاهيم واضحة لإعادة التشغيل، ومن أجل ذلك يجب التنسيق بشكل فعال بين السياسة وصناعة السفر بشأن الخطوات والظروف التي يمكن للقطاع بموجبها استئناف الأعمال".

وأضاف، أن سيناريوهات الاسترخاء والفتح والخطط بإعادة الفتح خطوة بخطوة واستراتيجيات الاختبار القائمة على الأحداث مطروحة على الطاولة، ويجب أن يتم تمريرها بسرعة من أجل منح صناعة السفر في النهاية المنظور المستقبلي الذي هي في أمس الحاجة إليه، وبالقطع مبدأ أن لصحة المواطنين الأولوية القصوى نحن معه ونؤيده جميعا.