شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 0.7760، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، والذي يستهدف مستوى 0.7820 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 0.7625 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد