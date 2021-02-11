شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة ليتحرك فوق 27.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون 27.60 ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 25.50، مع الانتباه إلى أن اختراق 27.60 سيقود السعر لبناء موجة صاعدة تستهدف مناطق 29.80 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط