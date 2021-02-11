شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات جديدة لاختراق المقاومة 1844.00، بينما لا زلنا على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق هذه المقاومة أو كسر الدعم 1830.00 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، حيث يواجه السعر تعارضاً بين العوامل الفنية.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي