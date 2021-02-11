الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3965، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 1.3735.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3965

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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