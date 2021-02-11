شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1.2130، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق 1.2064، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.2173 وتمتد إلى 1.2300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2065 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد