شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط قرب ذروة 13 شهرا بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.2% إلى مستوي 58.45$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.35$، وسجل أدنى مستوي عند 58.20$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.2% إلى مستوي 61.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.10$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.97$.

عند تسوية الأربعاء ، فقد الخام الأمريكي أقل من 0.1% ، فى أول خسارة يومية فى غضون الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 58.88$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة يومية منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ، بعدما سجلت مستوي 61.68$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني / يناير 2020.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 5 شباط/فبراير ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بحوالي 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 469 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل ، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة حاليا هي أكبر منتج للنفط فى العالم.