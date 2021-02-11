شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للسياحة وتوابعها تحقق 501 مليون جنيه أرباحًا رغم تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 71.8 مليون جنيه حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2019/2020.

واستعرضت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019/2020، والذي أظهر أن إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه بمعدل انخفاض 28%، وصافي الربح بلغ 501 مليون جنيه بمعدل انخفاض 49% عن العام المالي 2018/2019، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا على أنشطة السياحة والطيران والتجارة، والتي تمثل الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة، التي حققت جميعها أرباحًا على الرغم من تأثرها سلبًا بأزمة فيروس كورونا.

وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة للشركات التابعة للشركة القابضة في العام المالي 2019/2020 نحو 363 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير عدد من الفنادق التاريخية والمعاصرة مثل قصر مينا هاوس، فندق ماريوت القاهرة، فندق سيسل بالإسكندرية، فندق سويس إن العريش، فندق كونتيننتال، فندق سفير دهب، فندقي رومانس وبورسعيد، وتطوير منطقة المعمورة الشاطئ، ومشروع التحول الرقمي ERP.

كما تم استعراض جهود إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة ماليا وفنيا وإداريا بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وجاري تدشين منصة للمقاصد السياحية تشمل سياحة ثقافية وأثرية وترفيهية وغيرها من خلال الحجز الإلكتروني على الهاتف المحمول لرحلات اليوم الواحد في مصر.

وفي سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة مبلغ 71.8 مليون جنيه حصة وزارة المالية في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق.