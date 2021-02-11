شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم للاستثمار اعتبارا من جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة البورصة المصرية إنه بالإشارة الى الاعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 07/02/2021 بخصوص طلب شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة إيقاف التداول على أسهمها اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 11/02/2021، لذا تقرر ايقاف التداول على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الموافق 11/02/2021 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة قبل نشر هذا الإعلان.