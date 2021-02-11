الاقتصاد

إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم للاستثمار اعتبارا من جلسة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة البورصة المصرية إنه بالإشارة الى الاعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 07/02/2021 بخصوص طلب شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة إيقاف التداول على أسهمها اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 11/02/2021، لذا تقرر ايقاف التداول على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الموافق 11/02/2021 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة قبل نشر هذا الإعلان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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