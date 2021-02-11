شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-2-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-2-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك مصر ليسجل 4.08 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.09 جنيه ، اما عن سعر البيع مستقرا كما هو عليه عند سعر 4.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.09 جنيه.

4.22 جنيه للبيع.





4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.18 جنيه.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.13 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه.

4.18 جنيه للبيع.