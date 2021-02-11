شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة: استعادة سوق النفط توازنه سيمهد سريعا لزيادة إمدادات أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد.