شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 عبر الخط الساخن 19777 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE، تحصيل فاتورة التليفون الأرضى ابتداء من يوم 15 يناير 2021 عن آخر ثلاثة أشهر، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يزيد عن 10 مليون مشترك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2020.

167 سنة هو عمر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعد من أقدم شركات الاتصالات فى العالم والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.