شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب ذروة أسبوعين قبيل تقرير التوقعات الاقتصادية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا قبيل صدور التقرير الربع سنوي للاتحاد الأوروبي ،والذي يتضمن التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو لمدة عامين.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.2132$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2117 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2113$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.2144$.

وحقق اليورو فى اليوم السابق ارتفاعا بلغ 0.6% مقابل الدولار ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق ،وتباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش ، صدور التقرير الربع السنوي للاتحاد الأوروبي ، والذي يتضمن التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو لمدة عامين.

سوف يوضح التقرير مدى الأضرار الناجمة عن تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا فى معظم أنحاء أوروبا ، والتي دفعت معظم الحكومات الأوروبية الكبرى إلى تشديد عمليات الإغلاق لكبح جماح العدوى.