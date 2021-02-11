شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء تؤسس شركة لتقنية المعلومات برأسمال 500 ألف ريال بشراكة أميركية وهندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن الانتهاء من تأسيس شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات شركة مساهمة مختلطة مقفلة برأسمال 500 ألف ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن حصتها في شركة "الدرع المرن" تبلغ 43%، وشركة إم لوجيكا ومقرها الولايات المتحدة الأميركية وتعمل في مجال تقنية المعلومات بنسبة مساهمة 40% وهي من الشركات الرائدة على مستوى العالم في هذا التخصص، بالإضافة إلى شركة ابتكس كومتريد برايفت مقرها الهند وتعمل في مجال تقنية المعلومات ونقل البيانات بنسبة مساهمة 17%.

ويأتي تأسيس الشركة في إطار إعلان الوطنية للبناء والتسويق يوم 5 نوفمبر 2020، عن البدء في تأسيس ثلاث شركات تعمل في مجال التعليم وتقنية المعلومات والمستلزمات الطبية.

وذكرت الشركة في البيان، أن قطاع تقنية المعلومات والأمن السيبراني يعتبر من القطاعات الحيوية الواعدة على المدى المنظور، وهو من المحاور الأساسية لرؤية المملكة 203.

وتتوقع الشركة الوطنية للبناء والتسويق أن تتمكن من تحقيق نجاح تجاري جيد خلال السنوات القادمة من خلال الإمكانيات المتقدمة التي يوفرها هذا الكيان الجديد بما سيعود بالفائدة على المساهمين.

وكان مساهمو "الوطنية للبناء"، قد وافقوا في مطلع يناير 2021، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على التوصية بزيادة رأس المال ليصبح 120 مليون ريال، بدلاً من 60 مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم إلى 12 مليون سهم بدلاً من 6 ملايين سهم.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول"، إن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو وتنوع في استثمارات الشركة بشكل جيد خلال الأعوام القادمة.

وأوضحت أن زيادة رأس المال تكون من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين من الاحتياطيات الأخرى والأرباح المبقاة بما يعادل سهما لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال.