شكرا لقرائتكم خبر عن جوليوس بير: على المستثمرين الباحثين عن فرص بالأسواق الناشئة إلقاء نظرة على الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الخبير الاستراتيجي في جوليوس بير غروب، ماتيو راشتر، يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع إلقاء نظرة على الأسهم السعودية.

أضاف راشتر، محلل الأسهم للأسواق الناشئة في الشركة السويسرية، التي تمتلك أصولاً مدارة قيمتها 486 مليار دولار، إن الأسهم السعودية "يمكن أن تستفيد من تجارة الانكماش، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط"، بحسب موقع قناة العربية.

وقال راشتر، إنه لن يكون من المفاجئ رؤية بعض عمليات جني الأرباح في أسواق الأسهم العالمية بعد المكاسب القوية الأخيرة، وأضاف: "لكننا سنرى هذا كفرصة شراء، وسنشتري عند الانخفاض".

وتابع، أن الأسهم في الصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا تبرز أيضاً على المدى القريب عند النظر في أسهم القيمة.

وتأخر مؤشر الأسهم السعودية "تداول" عن الانتعاش الجماعي في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة منذ اندلاع الجائحة في العام الماضي. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر السعودي لليوم الرابع على التوالي يوم الثلاثاء الماضي، حيث صعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع اتجاه أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل في إشارات إلى أن المعروض عالمياً يتقلص والطلب يتحسن.