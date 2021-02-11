«Hub71» تجذب أكثر من 100 شركة ناشئة في أقل من عامين

أبوظبي: ”الخليج 365”

أُطلقت منظومة «Hub71» تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، كواحدة من مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الهادف إلى دعم مسيرة التنمية للانطلاق نحو آفاق جديدة عبر الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع. وتسهم المنصة في التحول الرقمي لإمارة أبوظبي من خلال تعزيز مجتمع تكنولوجي مزدهر وحيوي عبر إقامة الشراكات التي تجمع بين عوامل التمكين الرئيسية، ومساعدة الشركات الناشئة العالمية على تأمين مصادر رأس المال، والتوسع في أسواق جديدة خارج أبوظبي.

ورغم البيئة الاقتصادية الصعبة التي أوجدها الوباء العالمي، نما مجتمع «Hub71» من 35 شركة ناشئة في يناير/ كانون الثاني 2020 إلى 102 شركة اليوم خلال عام واحد، بنسبة بلغت 191% العام الماضي، متجاوزاً بهذا هدف المئة شركة. كما أصدرت «Hub71» تقرير التأثير الأول الذي يتناول إنجازات منظومة التكنولوجيا العالمية والتقدم الذي أحرزته منذ إطلاقها.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «Hub71»: مع احتفالنا بالتوسع السريع لمنظومتنا، لا بد لنا من التعبير عن امتناننا لمجتمع المؤسسين والمستثمرين والشركات والهيئات الحكومية لالتزامهم بالابتكار ومسيرة التحول الرقمي في أبوظبي. ونحن نقدّر دعمهم المستمر ومرونتهم وثقتهم برؤية قادتنا المتعلقة بمستقبلنا. وأضاف: «لقد أصبحت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي واقعاً ملموساً، ويأتي إنشاؤها في توقيت مثالي بالنظر إلى الأحداث التي يشهدها العالم حالياً. فنحن ملتزمون تماماً بالتعاون مع شركائنا وترسيخ مكانة مركزنا التكنولوجي والحرص كذلك على مواصلة جذب أفضل المواهب في ريادة الأعمال على مستوى العالم لدعم نموها وتوفيرنا لها بيئة أعمال مستقرة وآمنة ومفتوحة. كما أننا نعتقد الآن وأكثر من أي وقت مضى أنّ الابتكار والتكنولوجيا هما مستقبلنا، وسنواصل دعم نمو Hub71 انطلاقاً من أبوظبي».

نتائج تقرير التأثير الجديد

يركز تقرير تأثير «Hub71» على الفترة الممتدة من مارس/ آذار 2019 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، ويعزز النمو والتأثير الإيجابي اللذين توفرهما منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي. وقد نجحت «Hub71» في تشغيل مساحة العمل «WeWork x Hub71» بنسبة 96%، مع 65% من الشركات الناشئة في المرحلة الأولى لممارسة أنشطتها، و35% منها في المرحلة الناشئة. ويضم مجتمع «Hub71» العالمي 209 من مؤسسي شركات التكنولوجيا الرائدة من 43 دولة، 18% منهم من النساء، و15 من الإماراتيين.

ومنذ إطلاق «Hub71» سهّل مجتمعها توفير فرص عمل للشركات الناشئة التي وظفت 250 موظفاً وتخطط لاستقطاب 340 موظفاً على مدار الشهور الـ12 المقبلة. ودعم برنامج حوافز منظومة التكنولوجيا العالمية نحو 250 موظفاً في الشركات الناشئة حيث سجّل أكثر من 2100 طلب منذ إطلاقه لتسهيل انتقال الشركات الناشئة العالمية إلى أبوظبي بأسعار قريبة إلى المتناول. وانطلاقاً من التزام «Hub71» بتعزيز المعرفة والمواهب، تم توفير أكثر من 150 ساعة من الإرشاد و51 فرصة تدريب من خلال شراكاتها. كما سهّلت أكثر من 1600 اجتماع، و105 فعاليات لدعم وتطوير مركز الابتكار لديها.

تجاوز الهدف

وتجاوزت «Hub71» هدف المئة شركة ناشئة بعد اختيار 27 شركة من بين 127 مرشحة من حول العالم لتنضم إلى المجموعة النهائية عام 2020. وتشكل الشركات الناشئة في المرحلة الأولى لممارسة أنشطتها 70% من المجموعة، ما يضمن دعم برنامج «Hub71» للحوافز الشركات في مراحل إنشائها الأولى من خلال توفير سكن وتأمين صحي مجاني، ومساحة مكتبية مجانية في «WeWork x Hub71» تجعل الانتقال إلى أبوظبي وتأسيس الشركة فيها أسهل وأقلّ كلفة. وخففت منظومة التكنولوجيا العالمية العبء على الشركات الناشئة خلال الوباء عبر حزمة دعم «كوفيد-19» التي غطت بموجبها بدل إيجار السكن والمكاتب لكل موظفي هذه الشركات على مدى أشهر عدة.

وتساهم أحدث مجموعة من الشركات الناشئة في تنوع «Hub71» وهي تنحدر من 13 دولة، ومن بينها شركات تأتي للمرة الأولى من إسرائيل وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك ونيجيريا، وانضمت إلى المجتمع في ديسمبر/ كانون الأول. وبعد مشاركة «Hub71» الواسعة في فعالية «فينتك أبوظبي 2020» والدعم الذي قدم لمجتمعها طيلة فترة الوباء، حظيت منظومة التكنولوجيا برواج في صفوف الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، وأولت الأولوية إلى شركات التكنولوجيا الصحية في مكافحة «كوفيد-19» والتي شكلت على التوالي 26% و15% من أحدث مجموعة.

العمل الدؤوب والمثابرة

وقالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»: لقد تغيرت طريقة حياتنا بشكل ملحوظ العام الماضي، وقد تمكنت «Hub71» بفضل الرؤية التي وضعتها قيادة أبوظبي من إنشاء مجتمع شركات تكنولوجيا متنوع ونابض بالحياة يستخدم الابتكار لتلبية المتطلبات المتغيرة لمجتمع اليوم. لقد سعينا إلى ضمّ 100 شركة ناشئة بحلول نهاية عام 2020 وحققنا ذلك من خلال العمل الدؤوب والمثابرة والرؤية الواضحة لتعزيز الابتكار وتنمية الأعمال. ويساهم تحقيق هذا الإنجاز في رفع سقف طموحاتنا للمرحلة التالية من مسيرتنا، ويرسخ دورنا الأساسي في منح رواد الأعمال الفرصة لإحداث تحولات في قطاعات الأعمال والتأثير في اقتصادنا المستقبلي.

ولتعزيز النمو عام 2021، ستستفيد «Hub71» من إمكانية الوصول التي يوفرها الشركاء الحاليون، وستقيم شراكات في أسواق جديدة حول العالم لتمكين رواد الأعمال ومؤسسي شركات التكنولوجيا ودعمهم والتفاعل معهم في أسواقهم المحلية، فيما تواصل احتضان مجموعة عالية الجودة من الشركات الناشئة النامية.

توسع نطاق «Hub71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، واختارت أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا لتنضمّ إلى مجتمعها المتنامي، وقد ساهمت منذ إطلاقها في مارس 2019 في تسهيل جمع رأس مال بقيمة 185مليون درهم (50.4 مليون دولار أميركي) لعدد من الشركات الناشئة التي تضمها، ما يدل على جاذبية أبوظبي اللافتة لرواد الأعمال حول العالم.