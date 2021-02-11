سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك.. ويسجل 18.91جنيه بـ"بالبنك الأهلى"

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الخميس 11-2-2021 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.90 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

وزاد سهم أسترازينيكا 1.3% بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.