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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك.. ويسجل 18.91جنيه بـ"بالبنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الخميس 11-2-2021 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.90 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.
وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.
وزاد سهم أسترازينيكا 1.3% بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.90 جنيه للشراء.
19.02 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.91 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.90 جنيه.
19.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه.سعر اليورو فى بنك مصر18.91 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.81 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.88 جنيه للشراء.
19.03 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.91 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.86 جنيه للشراء.
19.03 جنيه للبيع.