شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد صعود قوى متأثرا بالحديث عن تعاف أبطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، متخلية عن بعض من المكاسب القوية التي حققتها في الآونة الأخيرة، جراء توقعات لتعاف اقتصادي أبطأ وتكهنات بأن قوة السوق قد تغري منتجين مثل السعودية لتقليل خفض الإنتاج.

وهبط خام برنت 35 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 61.12 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى منذ يناير 2020 أمس الأربعاء.

تشهد السوق ارتفاعا مع خفض أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، للإنتاج وتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا مما أدى لانتعاش الآمال في تعافي الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 58.34 دولار للبرميل.

كان برنت قد ارتفع على مدار الجلسات التسع الماضية، وهي أطول فترة من المكاسب المتواصلة منذ يناير 2019. وشهد أمس الأربعاء ارتفاعا لليوم الثامن على التوالي للخام الأمريكي.

وقال ستيفن إنيس كبير إستراتيجي الأسواق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية "بالرغم من إيجاد دعم من التراجع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية... لم تستطع أسعار النفط التمسك بمكاسبها وأوبك قد تشير إلى عودة مزيد من الإنتاج في اجتماع في مارس نظرا للتعافي الكبير في أسعار النفط".

كانت مخزونات الخام الأمريكية قد انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، حيث هبطت 6.6 مليون برميل إلى 469 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 985 ألف برميل.