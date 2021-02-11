شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب اليوم الخميس 11 فبراير 2021 عند 802 جنيه للجرام، وذلك على خلفية استقرار السعر العالمى للمعدن النفيس عند 1837 دولار، وهو ما تسبب فى ثبات سعر الذهب فى سوق الصاغة بمصر.

سعر الذهب عيار 24 يسجل 916.5 جنيه للجرام، وبلغ عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى سوق الذهب 802 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 687.5 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6416 جنيها، أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية.

وحركة سعر الذهب مستمرة فى التذبذب، وصدقت التوقعات حول الذهب التى كنا كتبناها منتصف هذا الأسبوع، حول استمرار التذبذب فى سعر الذهب بين الهبوط والارتفاع، وسجل المعدن النفيس حركة مستمرة طوال التعاملات أول أمس بين الارتفاع والهبوط، لكن المعدن الأصفر أخذ طريقا للتراجع مستقرا عند 1837 دولار.

تشير التوقعات إلى إمكانية هبوط سعر الذهب على المستوى العالمى، لكن لا أحد يعرف قيمة هذا الهبوط، إضافة إلى أن المعدن الأصفر معرض لتغيرات عدة مع استمرار المضاربة فى البورصات العالمية، وهنا فى سوق الصاغة فإن سعر الذهب يستجيب للتغيرات العالمية للذهب، وكذلك السوق يعتبر أن التحرك العالمى للمعدن الأصفر مؤشر لوضع المبيعات، لأن الارتفاع أو الهبوط يتسبب فى التأثير على حركة بيع وشراء الذهب فى مصر.