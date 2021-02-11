شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تمد "كرنفال هواوى" لخدمات ما بعد البيع حتى نهاية شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيك ين: خدمات ما بعد البيع المميزة هى أهم عوامل نجاحنا

بعد النجاح الكبير الذي لاقته الحملة في الأسبوع الأول من شهر فبراير، أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن مد فترة "كرنفال خدمات هواوي" لخدمات ما بعد البيع حتى نهاية الشهر بجميع مراكز خدمة هواوي المعتمدة. ويتضمن الكرنفال تقديم خصومات للعملاء تصل إلى 50% على صيانة هواتفهم وعروض ترويجية وحصرية على إصدارات مختارة من هواتف هواوي.

ويأتي هذا القرار بعد نجاح الكرنفال خلال الأسبوع الأول من فبراير وإقبال العملاء على الاستفادة من العروض، وذلك حرصاً من هواوي على تلبية احتياجات عملائها وتماشياً مع استراتيجيتها التي تولي اهتماماً كبيراً بالمستهلك المصري بتوفير خدمات متكاملة لما بعد البيع، وتجربة مستخدم فريدة وفائقة لعملائها.

وصرح بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر " تتميز هواوي بكونها واحدة من أفضل الشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها من خلال مجموعة من العروض الحصرية، حيث نسعى دائماً إلى إرضاء عملاءنا وتقديم كل ما هو جديد. وبالنظر لما حققناه من نجاحات نجد أن من أهم العوامل هو نجاح خدمات ما بعد البيع من هواوي، حيث نتطلع دائماً إلى توسيع وتحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في عملنا من أجل ضمان أفضل تجربة لخدمة ما بعد البيع لعملائنا".

ويأتي هذا بعد إعلان هواوي عن تشغيل متجرها الإلكتروني كمنصة تسوق آمنة للسوق المصرية تمكن المستخدمين من الحصول على أجهزة هواوي المتطورة بسهولة، كخطوة إضافية من هواوي لتوفير تجربة شراء متكاملة بالسوق المصرية تمكن المستهلكين من الحصول على منتجات هواوي عبره مقدماً عروض وخصومات حصرية لعملاءها بشكل دائم.

وجدير بالذكر أن هواوي تولي اهتماماً خاصاً بتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري وتحقيق تطلعاته حتى يتمكن من التجاوب مع خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة والتي تعتبر هواوي داعماً رئيسياً لها في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.