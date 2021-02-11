شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو بـ 26 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 11-2-2021 ارتفاعا ليتراوح سعر الكيلو بين 26-29 للمستهلك.

وقال محمد عبدالقادر صاحب احد محلات الدواجن إن سعر الدواجن ارتفع من المزرعة ل23-24 جنيها وهو ما أدى ارتفاع سعر البيع للمستهلك بالنسبة للدواجن البيضاء بين 26-29 جنيها وذلك بعد حساب تكلفة النقل، مضيفا أن الدواجن البلدى يتراوح سعرها بين 32-35 جنيها، اما بالنسبة للدواجن الحمراء فيتراوح السعر للمستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو.

وأضاف لليوم السابع أن سعر كرتونة البيض المزارع " الأبيض" يتراوح السعر بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر كرتونة بالنسبة للبلدي بين 44-47 جنيها.

وكانت الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد واصلت تكثيف لجان التقصى النشط وبرامجها التوعوية لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية كإجراء احترازى خلال موسم الشتاء بحثا عن مرض انفلونزا الطيور والذى ينشط في الشتاء، وحملات بيطرية لتحصين الطيور والتقصى النشط، ضد مرض إنفلونزا الطيور أو الامراض الوبائية المستوطنة، والتى يقوم بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريا سواء كانت فى المزارع أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الهيئة تقوم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور والتي تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور والمزارع.