شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضى.. المصرية للاتصالات تواصل تحصيل فاتورة يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الشركة المصرية للاتصالات WE، في تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2021 عن آخر ثلاثة أشهر، حيث بدأت في تحصيل الفاتورة في منتصف الشهر الماضي على أن تحول الخطوط التي لم تسدد الفاتورة إلى استقبال فقط ابتداء من 14 فبراير الجاري.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2021 يتم سدادها بدءا من 15 يناير ولمدة شهر حتى 14 فبراير، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 مارس ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يزيد عن 10 مليون مشترك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2020.

167 سنة هو عمر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعد من أقدم شركات الاتصالات فى العالم والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، وذلك حتى انشاء الشركة فى عام 1881 أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع فى الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.