شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو في سوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضروات اليوم الخميس 11-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث تراوحت أسعار البطاطس بين 1 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، سجلت اسعار الفاصوليا 2- 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3- 6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو.َ