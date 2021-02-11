شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس.. يسجل 15.61جنيه ببنك "مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 11-2-2021 تباينا ما بين الاستقرار والارتفاع، أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث استقر بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره ببنك عودة بمقدار قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خطاب أمس الأربعاء على الحاجة لسياسية مالية وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.59 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.