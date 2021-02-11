أسهم أوروبا ترتفع وأسترازينيكا يصعد بعد إعلان أرباح

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

وزاد سهم أسترازينيكا 1.3 بالمئة بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفع سهم دانون 2.8 بالمئة بعد أن طالبت شركة الاستثمار ارتيسان بارتنرز بحوكمة الشركة وتغييرات هيكلية من بينها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الفرنسية.

وتراجع سهم كومرتس بنك الألماني 2.9 بالمئة بعد أن قال البنك إن خسائره تفاقمت في الربع الأخير من العام الماضي.