شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات صرف صحى لـ12 قرية وتابع بالمنوفية ضمن "حياة كريمة" بـ200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.

وحول تلك المشروعات كشف المهندس سعيد فتوح، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة العبد العامة للمقاولات، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، انه جاري تنفيذ العديد من المشروعات المتعثرة والتى كانت تتبع شركتى المصرية وأطلس قبل دمجهما في شركة العبد، لافتا انها حملتنا عبئا كبيرا نظرا لأن بعضها كان قد تم سحبه ثم أعيد لنا مرة أخرى لتنفيذه، بجانب احتياج تلك المشروعات لسيولة كبيرة تقارب ال70 مليون جنيه لاستكمالها.

وأضاف سعيد فتوح أنه جارى تنفيذ تلك المشروعات، حفاظا على سمعة واسم شركة العبد فى القطاع.

وحول مبادرة حياة كريمة أوضح انه يتم تنفيذ مشروعات صرف لنحو 12 قرية وتابع لها بمحافظة المنوفية بتكلفة تصل لنحو 200 مليون جنيه فى اطار تطوير القرى المصرية .

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع لقرى براشيم وكفر عون وكوم عياد، وعزب العصاره والطويلة البحرى وعزب منصور المستجدة " الجيار" طعيمة، والنجار والعزب المجاورة والفرعونية، والمعاشات والهوانم والجراهرجى ولمعى.