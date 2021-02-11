شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس.. واليورو يسجل 18.91 جنيه بـ"الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 11-2-2021، الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار استقرارا، فى حين ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.57 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.54 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع.، وهذة الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى اليوم.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث استقر بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره ببنك عودة بمقدار قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.57 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.54 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.57 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.54 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.81 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.81 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.91 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.90 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.