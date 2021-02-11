شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مفاجئ لإنتاج روسيا النفطى فى فبراير إلى 10.11 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس، إنه على الرغم من خطط لزيادة إنتاجها النفطي، تظهر بيانات أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع فعليا في الفترة من أول فبراير إلى العاشر منه إلى 10.11 مليون برميل يوميا من 10.16 مليون برميل يوميا في المتوسط في يناير.