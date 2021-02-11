شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يواصل مناقشته لمعايير اعتماد المراكز التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورشة العمل الثالثة لمناقشة معايير اعتماد مراكز التدريب، بحضور عدد من الخبراء الوطنيين، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في إطار سلسسلة من ورش العمل للوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير لاعتماد مراكز التدريب، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمه منها للمتدربين.

وتهدف الورشة إلى مراجعة المعايير التي يتم اعتماد المراكز التدريبية وفقا لها، وذلك لطرح آلية جديدة لاعتماد هذه المراكز بشكل يضمن جودة الخدمات التي تقدمها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والقدرة على مواجهة المتغيرات المتلاحقة وضمان وتأكيد جودة العملية التدريبية علي مستوى الوحدات الإدارية، بما يحقق لها الدعم والمساندة في تعزيز وتنمية مواردها البشرية، والمرونة في تنفيذ الخطط التدريبية، وتحسين أداء الأفراد بمختلف المجالات والتخصصات.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز مختص باعتماد المراكز التدريبية تنفيذًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة رقم 7 منه والتي تنص على أن تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها، ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.