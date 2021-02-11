الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن

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القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار حديد التسليح والأسمنت تشهد استقرارا منذ بداية العام، حيث سجل طن الحديد اليوم الخميس 11-2-2021 نحو 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع. 

 

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه، مشيرا إلى أن الأسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن. 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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