شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار حديد التسليح والأسمنت تشهد استقرارا منذ بداية العام، حيث سجل طن الحديد اليوم الخميس 11-2-2021 نحو 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه، مشيرا إلى أن الأسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن.