شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الشبكات الاذاعية تحقق 190.3 ألف ساعة بث عام 2020/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيانا صحفيا لليوم العالمي للإذاعة الذي يُحتفل به يوم 13 فبراير من كل عام، ومن أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام، بلغ عدد الشبكات الاذاعية 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عام 2019/2020.

واحتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات ارسال 66616 ساعة من أجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبه 36.7% بمتوسط يومي 182 ساعة يليها شبكة الاذاعات الاجنبية الموجهة، حيث بلغت 22326 ساعة بنسبه 12.3% بمتوسط يومي 61 ساعة 2019/2020

واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي، حيث بلغ 42375 ساعة بنسبة 23.3% بمتوسط يومي 115 ساعة يليها المجال الثقافي، حيث بلغ 31402 ساعة بنسبة 17.3% بمتوسط يومي 85 ساعة يليها ساعات بث الشبكة الثقافية 21960 بنسبة 12.10% من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 60 ساعة يوميا عام 2019/2020

وبلغ عـدد ساعات البث لإذاعـة البرنـامج العام 8784 ساعة خلال عام 2019/2020، وبلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496 ساعــة خلال عام 2019/2020.

وأقرت منظمة اليونسكو بهدف الانتباه الى مكانه هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامي المحلى والعالمي والتعاون الدولي بين مختلف الإذاعات في العالم ينقسم شعار الاحتفال باليوم العالمى للإذاعة لهذا العام الى ثلاثة شعارات فرعية (التطور – العالم يتغير – الاذاعة تتطور).