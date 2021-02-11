شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه نحو بعض التصحيح الهابط – تحليل - 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط صعوبة في مواصلة الارتفاع، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل نموذج سلبي نعتقد بأنه سيدفع السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة مؤقتة على المدى اللحظي، تستهدف اختبار مستوى 57.17 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجّحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد التصحيح الهابط ليصل إلى 56.10 كهدف تالي، بينما يمثل اختراق 58.90 عامل إيجابي سيوقف التصحيح الهابط المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط