«مغارة علي بابا».. وكر الإبداع لصانع الغليون الوحيد في تونس

(ا ف ب)

ينحني أنيس بوشناق في ورشته في شمال غرب تونس، على آلة عمرها نحو مئة عام يحوّل بها قطعة من خشب الخلنج إلى غليون، وهي حرفة جلب جدّه أسرارها من أوروبا قبل نصف قرن، ويأمل أنيس في أن ينقلها بدوره.

أنشأت عائلة بوشناق المحترف قبل نصف قرن على إحدى الطرق الملتوية في مدينة طبرقة التي تستقطب السيّاح الأجانب بفضل تلالها الخضراء المطلة على البحر المتوسط على بعد بضع كيلومترات من الجزائر.

تتميز هذه المنطقة الزراعية في شمال تونس بامتداد الغابات واحتوائها على شجر الفلين، بالإضافة إلى الخلنج الذي استعمله الفرنسيون لمدة طويلة كمادة لصناعة الغليون.

في العام 1968، جلب الجدّ سامي الشاذلي بوشناق من سويسرا آلات للثقب والتجويف لتمكنه من تحويل خشب الخلنج في مشغله في طبرقة. ورفض الفرنسيون في المقابل منح الجدّ أسرار الحرفة وخباياها. إلا أن الشاذلي جمع ما أمكنه من تقنيات العمل من خلال استراقه النظر عبر نافذة ورشة في مدينة سان كلود في منطقة جورا الفرنسية التي كانت تُعتَبَر عاصمة الغليون المصنوع من خشب الخلنج.

حظيَ غليون بوشناق بسمعة لا بأس بها، ولم يفكر أنيس يوماً بضرورة تولي مهمة الحفاظ على هذه الحرفة، هو الذي كان يعيش منذ عشر سنوات في فرنسا حيث يعمل في قطاع المطاعم.

عاد أنيس في العام 2011 إلى تونس حين توفي الجد وقرّر منذ ذلك التاريخ إحياء الورشة وإعادة أمجادها.

وأكد أنيس أن أحد المولعين بجمع الغلايين في تونس هو الذي نقل إليه «الشغف بهذا العمل». ويضيف «لقد كشف لي عن آفاق المهنة». وأفاد أنيس من مساعدة حرفي كان يعمل مع جدّه، أفشى له بكل أسرار مراحل الصناعة وتقنياتها، قبل أن يقرّر الحفيد في العام 2020 الغوص في أغوار هذا الفن.

أصبح أنيس في سنّ 37 عاماً يملك تصاميم خاصة به وتلقى استحسان كثيرين، وأصبح الوحيد في تونس ومن بين قلّة في المنطقة الذين يحترفون صناعة الغليون بالطريقة اليدوية.

بدأ أنيس التعامل مع زبائن من المحامين والسياسيين والأطباء ثم مع جامعين للغليون ودبلوماسيين «يرغبون بإهداء قطع أصلية».

يتميز خشب الخلنج بمقاومته للحرارة ولا يحتوي على أي طعم ما يتيح تذوق نكهات التبغ الصافية. وقال الحرفي وقد ظهرت نُدب على يده من آثار صقل الخشب «أشعر بفخر لأني صانع الغليون الوحيد في تونس، ولكن وبصراحة أحبذ لو كانت توجد منافسة لأنها تدفعني للتقدم أكثر». ويتابع «السوق كلّه لي، وأشعر بثقل المسؤولية لأني الوحيد لكي أمرّر المشعل لشخص آخر». يعمل مع أنيس حرفيان وأمامه طلبات لا تنتهي للتجهيز، ويقول «كل غليون أنجزه يباع».

يقضي أنيس معظم الوقت في ورشته في ساحة منزل العائلة، حيث يستلهم التصاميم التي ينفذها لاحقاً.

ويقول «ينتابني إحساس بالرجوع إلى الوراء أمام هذه الآلات القديمة...ومهمة المحافظة على طريقة الصناعة التقليدية للغلايين مثلما كان يفعل أبي وجدّي في السابق».

وفي تقديره «هي ورشة ومتحف وبداخلها روح»، لدرجة أنه يكتفي بعمليات التنظيف الضرورية في المكان ويترك للعناكب مجالاً لبناء بيوت على الآلات.

يبدأ العمل باختيار قطعة من الخشب داخل الورشة التي يطلق عليها تسمية «مغارة علي بابا»، وهي عبارة عن غرفة أرضية وتحتوي على كنز العائلة من قطع صغيرة من خشب الخلنج مجففة منذ قرابة عشرين عاماً.

يكشف أنيس أنه يملك «كميات تكفي للعمل طوال السنوات العشر المقبلة» بوتيرة لا تتجاوز صناعة غليونين كل يوم.