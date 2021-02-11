شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري وماكرون يبحثان أزمة لبنان وتشكيل حكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في حسابه على تويتر، إنه تناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، لبحث الأزمة في لبنان والصعوبات التي تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة في بلاده.

وجاء في حسابه على تويتر: «بحث الرئيسان الحريري وماكرون الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لتذليلها». ويقود ماكرون الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أعمق أزمة له مُنذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ويحاول استخدام نفوذ باريس التاريخي في لبنان لإقناع السياسيين المتناحرين بتبني خارطة طريق وتشكيل حكومة جديدة لاجتثاث الفساد، وهو شرط أساسي للمانحين الدوليين، ومنهم صندوق النقد الدولي، لإطلاق مساعدات بمليارات الدولارات.

لكن هذه الجهود باءت بالفشل حتى الآن.

وفي بادرة سلطت الضوء على بعض الإحباط، لم تُدرج الرئاسة الفرنسية العشاء على جدول أعمال ماكرون العلني، مما جعل الاجتماع خاصاً. وكُلف الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتشكيل حكومة بعد استقالة مصطفى أديب في سبتمبر/أيلول. ويجد الحريري صعوبة حتى الآن في تشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية.