الاقتصاد

«التحالف» يدمر طائرة حوثية «مفخخة» أطلقت باتجاه السعودية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.
وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط. (وام)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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