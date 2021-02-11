شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر طائرة حوثية «مفخخة» أطلقت باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط. (وام)