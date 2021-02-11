شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للورق يطالب الحكومة إعفاء معدات مصانع الطباعة من ضريبة المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات، إعفاء المعدات الرأسمالية من الماكينات الخاصة بالمطابع من رسوم الجمارك وضريبة المبيعات التى تقدر بنحو 14% قائلا لابد من وجود قرار جذرى من وزاراتى المالية والصناعة على إعفاء المعدات الخاصة بمصانع الطباعة من ضريبة المبيعات والذى سيساهم فى تشجيع المصنعين على تطوير المعدات وتحسين إنتاجها ومضاعفة الصادرات بنسبة 100% .

وأضاف نديم فى تصريح خاص لـ الخليج 365، إن أوروبا تستورد كتب سنويا تقدر بنحو 5 مليار دولار من دولتى الصين والهند، وصادرات مصر من الكتاب إليها قليل جدا مقارنة بهذة الدول، رغم أن مصر لابد أن تستغل فرصة أزمة انتشار فيروس كورونا التى رفعت تكاليف الشحن والنقل من قارة آسيا وهى الصين إلى أوروبا ومن الممكن تعويض هذة السلع من مصر لقرب المسافة التى لا تتعدى ال 4 أو 5 ساعات مع أوروبا مقارنة بالمسافة مع الصين التى تصل إلى أيام كثيرة لوصول السلع إليها.

كما أكد رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة من 8 إلى 5% لدعم الصناعة الوطنية وقدرتها على تطوير نفسها وزيادة معدل إنتاجيتها خلال الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن أزمة كورونا أثرت على صادرات العلب إلى الدول العربية أما صادرتنا إلى الدول الإفريقية مستمرة دون توقف، كما أن هناك دول توقفت صادرات القطاع إليها بسبب مشاكلها السياسية مثل سوريا والعراق وكذلك ليبيا، ومع تغير الأوضاع وبداية الاستقرار عاودت التصدير مرة أخرى.

وقال إن صادرات التعبئة والتغليف من علب الكرتون مرتبطة ارتباط مباشر بتصدير المنتجات ورواج عجلة الصادرات وسببت أزمة كورونا فى ركود عالمى فى حركة التجارة على مستوى العالم وقامت بدورها بتأخير مباشر على زيادة الانتاج والتصدير.

وأوضح إن صادرات القطاع بلغت حتى شهر نوفمبر من العام الجارى 2020 نحو 509 ملايين دولار فى تراجع طفيف بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه والتى بلغت 549 مليون دولار، وتركزت حصيلة الصادرات فى أكبر 10 دول تستحوذ على المنتجات المصرية من القطاع ويأتى فى مقدمتها بريطانيا وشمال أيرلندا والتى بلغت قيمة الصادرات إليها 54 مليون دولار.

واحتلت دولة كينيا المركز الثانى من قائمة أهم الدول التى نصدر إليها بنحو 42 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية احتلت المركز الثالث بقيمة 41 مليون دولار، والسودان 39 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 37 مليون دولار، بالاضافة إلى ليبيا 32 مليون دولار، وإيطاليا 26 مليون دولار، ويأتى فى نهاية قائمة أبرز 10 دول من الصادرات حتى نوفمبر 2020 هى المغرب 22 مليون دولار، ولبنان 29 مليون دولار.