هبوط مبيعات كلاريانت 5% من العمليات المستمرة

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة صناعة الكيماويات المتخصصة السويسرية كلاريانت اليوم الخميس إن مبيعاتها لكامل عام 2020 انخفضت خمسة بالمئة بالعملات المحلية، إذ تضرر الطلب في عدة قطاعات بسبب جائحة كوفيد-19.

وزاد صافي الربح إلى 799 مليون فرنك سويسري (898 مليون دولار) من 38 مليون فرنك في 2019، إذ استفادت كلاريانت من التخارج من قطاعات ولم تعد تواجه مخصصات لتحقيق أوروبي بشأن ممارسات مكافحة المنافسة.

وتراجعت المبيعات من القطاعات الثلاثة التي لا تبيعها الشركة إلى 3.86 مليار فرنك من 4.4 مليار فرنك. وكان متوسط التوقعات في استطلاع نشرته الشركة 3.82 مليار فرنك.

وتراجع الربح التشغيلي للعام بالكامل كنسبة مئوية من المبيعات التي لا تشمل عمليات التخارج إلى 16 بالمئة من 16.8 بالمئة.

وأشارت كلاريانت إلى "بيئة ضعيفة بشكل غير مسبوق كان من بين سماتها جائحة كوفيد-19 وفائض إمدادات النفط وتقلب معاكس للعملة" كعامل أدى إلى تراجع نتائجها، وقالت إن الجائحة ستواصل التأثير على النشاط حتى الربع الأول من 2021 على الأقل.

تأتي النتائج مصاحبة لتغيرات كبيرة في كلاريانت، التي تولى فيها رئيس تنفيذي جديد منصبه‭ ‬هو كونراد كيزر في أواخر العام الماضي.